Ferrara protagonista ad Atreju i giovani estensi presenti alla festa di Fratelli d' Italia
Ferrara si è distinta ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia che si è tenuta a Roma, con la partecipazione attiva dei giovani estensi. L’edizione 2025, durata nove giorni, ha visto un grande afflusso di pubblico e l’impegno delle rappresentanze locali, tra dibattiti, incontri e iniziative culturali. Un momento di confronto e crescita per i giovani del territorio.
Si è chiusa dopo nove giorni di dibattiti, incontri politici e momenti culturali l’edizione 2025 di Atreju, la manifestazione nazionale di Fratelli d’Italia che ha fatto registrare oltre 100mila presenze complessive e alla quale hanno partecipato anche Fratelli d’Italia Ferrara e Gioventù. Ferraratoday.it
