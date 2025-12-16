Fermignano si gode i giovani d’Eccellenza

Nel recente turno di Eccellenza, Fermignano si distingue con sei vittorie su sette in casa, mentre la Fermana si laurea campione d’inverno. La competizione resta aperta, con nove squadre racchiuse in sette punti e le quattro provinciali ancora in corsa, con la K Sport che si posiziona al secondo posto, a due punti dalla vetta.

Sei vittorie su sette per chi giocava in casa nel’ultimo turno di Eccellenza. Fermana "campione d’inverno", ma è ancora tutto in ballo considerando che nell’arco di 7 punti ci sono ben 9 squadre e tra queste le 4 provinciali con la K Sport la meglio piazzata (seconda a meno 2 dalla capolista). Graduatoria corta anche nei quartieri bassi dove sta risalendo la china il Chiesanuova di mister Gastone Mariotti. Il riscatto. Dopo tre sconfitte di fila la Fermignanese è tornata al successo. " La vittoria contro la Civitanovese – spiega il dg Silvio Cerpolini – è un’altra tappa fondamentale del nostro percorso, nonostante gli ultimi risultati negativi e le pesantissime assenze siamo riusciti con una prestazione di livello a riportare l’intera posta, siamo molto soddisfatti di quanto espresso in questo girone di andata. Sport.quotidiano.net

