Fermento winter edition a Capodimonte tre giorni di degustazioni e cultura

Dal 19 al 21 dicembre, Capodimonte si anima con l'edizione invernale di “Fermento”, il festival dedicato alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari e culturali del borgo. Tre giorni di degustazioni, eventi e incontri per scoprire le eccellenze locali e vivere un'esperienza immersiva nel cuore di Capodimonte.

Dal 19 al 21 dicembre Capodimonte ospita l'edizione invernale di "Fermento", il festival che celebra l'identità agroalimentare e culturale del borgo.Organizzato dall'associazione "La festa delle medie" con il contributo di Arsial, l'evento si svolge interamente al Bar del porto, trasformato per.

