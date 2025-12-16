Ferito a morte in agguato a Napoli corteo con fiaccolata

A Napoli si è svolta una fiaccolata in memoria di Umberto Catanzaro, il giovane di 23 anni ucciso in un agguato nei Quartieri Spagnoli il 15 settembre e deceduto il 17 novembre. L'evento ha coinvolto la comunità locale in un momento di commemorazione e riflessione sulla violenza nella città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolta, nel pomeriggio a Napoli, la fiaccolata in ricordo del 23enne Umberto Catanzaro, gravemente ferito a colpi d’arma da fuoco in un agguato scattato nei quartieri Spagnoli di Napoli, lo scorso 15 settembre, e morto il 17 novembre nell’ospedale Vecchio Pellegrini della città. L’iniziativa è stata organizzata dalla famiglia di Umberto, assistita dagli avvocati Concetta Vernazzaro e Sergio Pisani. Partiti da Piazza Montecalvario, con alla testa del corteo uno striscione con il quale chiedono “giustizia per Umberto”, i familiari del giovane, con parenti e amici, sono arrivati fino alla Prefettura, in piazza del Plebiscito, passando per via Emanuele De Deo, via Toledo e piazza Trieste e Trento. Anteprima24.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli, 44enne ucciso in un agguato la notte in cui si insedia il questore Ferito a morte in agguato a Napoli, corteo con fiaccolata - Si è svolta, nel pomeriggio a Napoli, la fiaccolata in ricordo del 23enne Umberto Catanzaro, gravemente ferito a colpi d'arma da fuoco in un agguato scattato nei quartieri Spagnoli di Napoli, lo scors ... ansa.it

Ferito a morte in agguato a Napoli, domani fiaccolata in città - Partirà da Piazza Montecalvario e arriverà fino alla Prefettura di Napoli la fiaccolata in ricordo del 23enne Umberto Catanzaro, gravemente ferito a colpi d'arma da fuoco in un agguato scattato nei qu ... ansa.it

