Fenomeno Emma Marrone | prima in classifica con un brano di 13 anni fa Come è successo

Un fenomeno sorprendente sta scuotendo il mondo musicale: Emma Marrone, con una canzone di 13 anni fa, conquista la vetta della Top 50 di Spotify.

La cosa è insolita e incredibile. La vecchia canzone L'amore non mi basta di Emma Marrone vola al primo posto nella Top 50 di Spotify e il merito è del calcio. O meglio, dei social e del pallone.Il motivo, uscito tredici anni fa, è uno dei grandi successi dell'artista. Milleunadonna.it

