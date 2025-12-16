Fenomeno Emma Marrone | prima in classifica con un brano di 13 anni fa Come è successo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fenomeno sorprendente sta scuotendo il mondo musicale: Emma Marrone, con una canzone di 13 anni fa, conquista la vetta della Top 50 di Spotify.

fenomeno emma marrone prima in classifica con un brano di 13 anni fa come 232 successo

© Milleunadonna.it - Fenomeno Emma Marrone: prima in classifica con un brano di 13 anni fa. Come è successo

La cosa è insolita e incredibile. La vecchia canzone L'amore non mi basta di Emma Marrone vola al primo posto nella Top 50 di Spotify e il merito è del calcio. O meglio, dei social e del pallone.Il motivo, uscito tredici anni fa, è uno dei grandi successi dell'artista. Milleunadonna.it

Emma Marrone dimentico tutto

Video Emma Marrone dimentico tutto
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

fenomeno emma marrone primaCalcio, nostalgia e trend Tiktok: così "L'amore non mi basta di Emma" è prima in classifica Spotify (dopo 12 anni dall'uscita) - "L'amore non mi basta" di Emma Marrone a 12 anni dall'uscita è al primo posto tra le canzoni ascoltate in Italia su Spotify. msn.com

Emma, cosa è successo ad una canzone dopo 12 anni - "L'amore non mi basta" di Emma si è posizionata al primo posto nella classifica di Spotify dei 50 brani più ascoltati in Italia. notiziemusica.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.