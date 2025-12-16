Fenomeno Emma Marrone | prima in classifica con un brano di 13 anni fa Come è successo
Un fenomeno sorprendente sta scuotendo il mondo musicale: Emma Marrone, con una canzone di 13 anni fa, conquista la vetta della Top 50 di Spotify.
La cosa è insolita e incredibile. La vecchia canzone L'amore non mi basta di Emma Marrone vola al primo posto nella Top 50 di Spotify e il merito è del calcio. O meglio, dei social e del pallone.Il motivo, uscito tredici anni fa, è uno dei grandi successi dell'artista. Milleunadonna.it
Emma Marrone dimentico tutto
Fenomeno Emma! “L’Amore non mi Basta” rientra in classifica Fimi dopo ben 12 anni! Dopo il suo successo travolgente, la canzone che ha segnato un’epoca torna a far sognare i fan, unendo il passato con il presente. Nelle ultime settimane su TikTok è - facebook.com facebook
