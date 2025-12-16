Femminismo e bicicletta quando delivery e ciclismo lottano per la parità | i casi di Bikeboobs e SoDe

L'articolo esplora come il ciclismo e iniziative femministe si uniscano per promuovere la parità di genere in Italia, attraverso esempi come Bikeboobs e So.De La salita. Questi movimenti dimostrano come mezzi inaspettati possano diventare strumenti di lotta e sensibilizzazione, contribuendo a un cambiamento sociale più equo.

La salita per raggiungere la parità di genere in Italia può essere affrontata anche con mezzi inaspettati, come la bicicletta. Da sei anni in Toscana è attiva Bikeboobs, un’associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale guidata da Agnese Gentilini, Giulia Vinciguerra e Sara Paoli. L’idea di unire femminismo e sport nasce dall’esperienza diretta delle tre cicliste, in un settore ancora troppo maschile, anche a livelli agonistici. Questa realtà è diventata un anello di congiunzione tra ciclismo e femminismo. Alle donne vengono offerte conoscenze pratiche sulla bici, dalla meccanica al gps fino alla cartografia, e momenti di confronto per discutere di temi ancora considerati tabù aumentando così la consapevolezza sul proprio corpo. Ilfattoquotidiano.it

