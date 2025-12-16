Fedrici debutta con un piano solo che chiede silenzio e tempo
Fedrici debutta con un progetto solista che invita al silenzio e alla riflessione, sottolineando l'importanza di prendersi il tempo per ascoltare. In un'epoca in cui le parole sembrano sovrabbondanti, Piano Stories si concentra su un gesto fondamentale, riscoprendo il valore dell’ascolto come strumento di comunicazione e connessione.
Nel momento in cui il rumore delle parole sembra occupare ogni spazio, Piano Stories riporta l'attenzione su un gesto essenziale: ascoltare. Il nuovo album di Giambattista Fedrici, pubblicato da Inifnity Records, si inserisce in una corrente discreta ma in crescita, quella di chi torna al pianoforte per ritrovare ordine e respiro.