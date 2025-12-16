Fedez ed Emis Killa visitano il penitenziario di Monza nel secondo appuntamento di Free For Music, incontrando i detenuti per discutere di responsabilità, scelte e percorsi di riabilitazione, offrendo un momento di confronto e riflessione sul ruolo della musica e delle parole nel processo di cambiamento.

© Spettacolo.eu - Fedez & Emis Killa al penitenziario di Monza per il secondo appuntamento di Free For Music

Fedez ed Emis Killa entrano nella Casa Circondariale di Monza per un confronto diretto con i detenuti sul peso delle scelte, delle responsabilità e dei percorsi personali possibili dentro e fuori dal carcere. Dopo l’incontro inaugurale che aveva visto il dialogo tra i detenuti, Emis Killa e Lazza, la Casa Circondariale Sanquirico di Monza apre nuovamente le sue porte a Free For Music, l’iniziativa ideata e finanziata da Orangle Records con la supervisione socio-educativa di Paolo Piffer, che utilizza la musica come strumento di confronto, rielaborazione e autoconsapevolezza. Venerdì 12 dicembre, il secondo appuntamento ha visto la partecipazione di Fedez e il ritorno di Emis Killa, che ha scelto di essere nuovamente presente per il forte legame con il progetto. Spettacolo.eu

Emis Killa ft Fedez - Pum Pum Pum Keta Music

Video Emis Killa ft Fedez - Pum Pum Pum Keta Music Video Emis Killa ft Fedez - Pum Pum Pum Keta Music

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fedez e Emis Killa incontrano i detenuti del carcere di Monza - facebook.com facebook

Fedez ed Emis Killa a confronto con i detenuti del carcere di Monza: scelte, rap e responsabilità milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com