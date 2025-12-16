Fedez & Emis Killa al penitenziario di Monza per il secondo appuntamento di Free For Music
Fedez ed Emis Killa visitano il penitenziario di Monza nel secondo appuntamento di Free For Music, incontrando i detenuti per discutere di responsabilità, scelte e percorsi di riabilitazione, offrendo un momento di confronto e riflessione sul ruolo della musica e delle parole nel processo di cambiamento.
Fedez ed Emis Killa entrano nella Casa Circondariale di Monza per un confronto diretto con i detenuti sul peso delle scelte, delle responsabilità e dei percorsi personali possibili dentro e fuori dal carcere. Dopo l’incontro inaugurale che aveva visto il dialogo tra i detenuti, Emis Killa e Lazza, la Casa Circondariale Sanquirico di Monza apre nuovamente le sue porte a Free For Music, l’iniziativa ideata e finanziata da Orangle Records con la supervisione socio-educativa di Paolo Piffer, che utilizza la musica come strumento di confronto, rielaborazione e autoconsapevolezza. Venerdì 12 dicembre, il secondo appuntamento ha visto la partecipazione di Fedez e il ritorno di Emis Killa, che ha scelto di essere nuovamente presente per il forte legame con il progetto. Spettacolo.eu
Emis Killa ft Fedez - Pum Pum Pum Keta Music
Fedez e Emis Killa incontrano i detenuti del carcere di Monza - facebook.com facebook
Fedez ed Emis Killa a confronto con i detenuti del carcere di Monza: scelte, rap e responsabilità milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com
