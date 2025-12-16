Fedez ed Emis Killa visitano il carcere di Monza, portando musica e messaggi di speranza ai detenuti. Dopo Lazza, le due star del rap incontrano i reclusi per condividere esperienze, ascoltare i loro brani e offrire consigli sulla produzione musicale, sottolineando come la libertà più importante sia quella interiore.

Fedez ed Emis KIlla nel carcere di Monza: "Liberi con la musica. La gabbia più difficile da superare è dentro di noi"

Monza, 16 dicembre 2025 – Dopo Emis Killa e Lazza, la casa circondariale di Monza accoglie ancora le star della musica rap per parlare con i detenuti e ascoltare i loro brani musicali dando consigli su come produrre un lavoro discografico. Prosegue alla grande il progetto Free For Music, l’iniziativa ideata e finanziata da Orangle Records con la supervisione socio-educativa di Paolo Piffer, che utilizza la musica come strumento di confronto, rielaborazione e autoconsapevolezza. Venerdì scorso, il secondo appuntamento ha visto la partecipazione di Fedez e il ritorno di Emis Killa, che ha scelto di essere nuovamente presente per il forte legame con il progetto. Ilgiorno.it

