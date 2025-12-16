Fedez ed Emis Killa in carcere a Monza | la visita speciale

Venerdì 12 dicembre, Fedez ed Emis Killa hanno visitato il carcere di Monza, incontrando i detenuti di Sanquirico. Un'occasione speciale di confronto e ascolto, che ha visto i due rapper entrare in contatto diretto con le persone detenute, portando un messaggio di speranza e riflessione.

Il progetto Un incontro inserito nel progetto Free For Music.

