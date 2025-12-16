Fedez ed Emis Killa hanno incontrato i detenuti del carcere di Monza nell’ambito di Free For Music, un progetto promosso da Orangle Records. L’iniziativa utilizza la musica come strumento di confronto, crescita e riabilitazione, offrendo un’occasione di dialogo e riflessione per i partecipanti.

Milano, 16 dic. (askanews) – Dopo l’incontro inaugurale che aveva visto il dialogo tra i detenuti, Emis Killa e Lazza, la Casa Circondariale Sanquirico di Monza apre nuovamente le sue porte a Free For Music, l’iniziativa ideata e finanziata da Orangle Records con la supervisione socio-educativa di Paolo Piffer, che utilizza la musica come strumento di confronto, rielaborazione e autoconsapevolezza. Venerdì 12 dicembre, il secondo appuntamento ha visto la partecipazione di Fedez e il ritorno di Emis Killa, che ha scelto di essere nuovamente presente per il forte legame con il progetto. La giornata si è articolata in due fasi distinte: un primo incontro con circa 80 detenuti, durato oltre un’ora e mezza, e un secondo momento più ristretto con una ventina di ragazzi che hanno aderito al programma, durante il quale sono stati ascoltati brani inediti realizzati all’interno del laboratorio. Ildenaro.it

Fedez, Emis Killa - SEXY SHOP (Official Video)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fedez e Emis Killa incontrano i detenuti del carcere di Monza - (askanews) – Dopo l’incontro inaugurale che aveva visto il dialogo tra i detenuti, Emis Killa e Lazza, la Casa Circondariale Sanquirico di Monza apre nuovamente le sue porte a Free For ... askanews.it

Fedez ed Emis Killa in carcere a Monza: lo speciale incontro (e la musica) con i detenuti - Hanno raccontato il loro percorso umano e professionale rispondendo alle domande dei detenuti e hanno ascoltato brani inediti realizzati all’interno del laboratorio. milanotoday.it

Fedez e Emis Killa incontrano i detenuti del carcere di Monza - facebook.com facebook

Fedez ed Emis Killa a confronto con i detenuti del carcere di Monza: scelte, rap e responsabilità milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com