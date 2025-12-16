Fedez con lui a Sanremo la fidanzata Giulia Honegger | Lei gli porta serenità
Fedez si prepara a salire sul palco di Sanremo, accompagnato dalla fidanzata Giulia Honegger. La presenza della cantante e influencer rappresenta un momento di serenità nella sua vita, segnando un nuovo capitolo lontano dalle polemiche passate. Un'occasione per vivere l'esperienza musicale con rinnovata tranquillità e entusiasmo.
Lasciato il clamore mediatico e gli scandali alle sue spalle, Fedez sembra aver iniziato un nuovo capitolo. Il rapper sarà infatti in gara a Sanremo con Marco Masini, e anche la sua relazione con Giulia Honegger procede a gonfie vele: proprio la stilista lo ha accompagnato durante i suoi primi impegni ufficiali nella città dei fiori. Fedez, Giulia Honegger con lui a Sanremo. Fedez e Giulia Honegger non si nascondono più. La stilista di moda ha infatti scortato il rapper a Sanremo, città in cui l’artista si trova in virtù della partecipazione al prossimo Festival. Una presenza costante e discreta quella della ragazza, come riportato anche dal direttore di T V Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, presente sul set della celebre copertina del magazine scattata all’Ariston. Dilei.it
Fedez insieme alla sua fidanzata Giulia Honegger
Fedez, con lui a Sanremo la fidanzata Giulia Honegger: “Lei gli porta serenità” - Lasciato il clamore mediatico e gli scandali alle sue spalle, Fedez sembra aver iniziato un nuovo capitolo. dilei.it
Fedez a Sanremo con la fidanzata Giulia Honegger: «Lei è rimasta in disparte, ma si vede che gli porta serenità» - Il cantante è stato ospite a Sarà Sanremo insieme a Marco Masini per presentare il titolo del brano con ... corriereadriatico.it
È il terzo Sanremo di Fedez ma il primo da musicista. La storia degli altri due e quanto punta su quello 2026 x.com
Fedez si prepara a Sanremo 2026 con Marco Masini e un look da vero trendsetter. Tra patch anti-occhiaie e un orologio da oltre 300mila euro, il rapper non delude mai. come sta vivendo il suo ritorno all’Ariston. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.