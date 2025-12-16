Federscherma e Sostenibilità il progetto Ecoblade presentato al Coni Mazzone | Una grande sfida

Federscherma presenta il progetto “Ecoblade” al Coni, un'iniziativa che mira a promuovere la sostenibilità nella scherma italiana. Mazzone definisce questa sfida come un grande traguardo, sottolineando l’importanza di integrare pratiche ecologiche e culturali nel mondo dello sport. L’obiettivo è rafforzare l’immagine della scherma come disciplina attenta all’ambiente e all’innovazione.

Roma, 16 dicembre 2025 – “È un motivo d’orgoglio per la nostra Federazione intraprendere un percorso che fa della scherma italiana un modello di sostenibilità e cultura. Il progetto Ecoblade rappresenta la visione di una FIS che continua sì a guardare all’eccellenza agonistica per i risultati internazionali ma anche all’impegno sociale per lanciare messaggi sempre più importanti alle nuove generazioni. Ed è significativo che ciò accada proprio al termine del 2025, un anno in cui la Federscherma ha conquistato per 140 medaglie tra Europei e Mondiali, oltre a sei Coppe del Mondo”. Così il Presidente federale Luigi Mazzone ha presentato questo pomeriggio, nel Salone d’Onore del CONI, il progetto “Ecoblade”, il nuovo programma della Federazione Italiana Scherma che promuove il riciclaggio delle lame spezzate in acciaio maraging, non solo per ridurre i rifiuti e la nostra impronta di carbonio ma anche per supportare economicamente le società affiliate, gli atleti e le loro famiglie. Cdn.ilfaroonline.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Federscherma presenta “Ecoblade”, il nuovo progetto per il riciclo delle lame spezzate - Presentato "Ecoblade", il nuovo progetto che promuove il riciclo dell'acciaio maraging. italpress.com