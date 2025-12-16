Federico Caleri tedoforo di Poppi la divisa sarà donata alla comunità e esposta nella casa comunale

Federico Caleri, tedoforo di Poppi, ha deciso di donare la propria divisa alla comunità. L’abbigliamento sarà esposto nella casa comunale di Arezzo, testimonianza del suo impegno e della partecipazione alla cerimonia. Un gesto che rappresenta il valore della collaborazione e della condivisione all’interno della comunità locale.

Arezzo, 16 dicembre 2025 – Federico Caleri tedoforo di Poppi, la divisa sarà donata alla comunita’ e esposta nella casa comunale. La fiamma olimpica delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ha un po’ di calore del Casentino. Nei giorni scorsi Federico Caleri, grande sportivo e cittadino del Comune di Poppi, ha portato per 200 metri la fiamma a Volterra, arrivando fino alla piazza dei Priori, dove è stato acceso il braciere olimpico. Con il numero 31 assegnato dall’organizzazione, ha passato la fiamma al suo successore e insieme agli altri 8 tedofori, ha completato la tappa toscana dell’11 dicembre. Lanazione.it

