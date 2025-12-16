Federcoop Romagna più valore al lavoro | nel 2025 2.500 euro a dipendente tra welfare e premi

Federcoop Romagna celebra il suo ottavo anniversario con una convention all’Almagià di Ravenna, evidenziando una crescita significativa in termini di occupazione, fatturato e sedi. Nel 2025, ogni dipendente potrà beneficiare di circa 2.500 euro tra welfare e premi, sottolineando l’impegno dell’organizzazione nel valorizzare il lavoro e il benessere dei propri collaboratori.

Federcoop Romagna festeggia quest'anno l'ottavo anniversario della sua nascita, con una convention, svolta all'Almagià di Ravenna, che ha ripercorso le cifre della sua crescita, dalla costituzione a oggi: 114 occupati (+45%), di cui 88 donne, 6,5 milioni di euro di fatturato (+20%) e quattro sedi.

