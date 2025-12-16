Federciclismo la grande festa Tantissimi giovani presenti

La Villa Medicea di Coltano ha ospitato una vibrante festa delle società pisane di ciclismo, organizzata dal Comitato Provinciale. Tra giovani atleti, dirigenti e appassionati, l’evento ha celebrato i successi e l’entusiasmo del movimento ciclistico locale, creando un momento di condivisione e riconoscimento per il mondo delle due ruote.

Nella Villa Medicea di Coltano sede anche del Museo Archeologico, in una sala gremita tra atleti, dirigenti e sportivi, si è tenuta la splendida festa delle società pisane organizzata dal locale Comitato Provinciale della Federciclismo. Tra gli ospiti per il Comune di Pisa l'assessore allo sport Frida Scarpa, e per il Comitato Regionale Toscana il suo presidente Luca Menichetti con i consiglieri Massimo Fogli e Andrea Diolaiuti. Ha fatto gli onori di casa Benedetto Piccinini presidente provinciale del Comitato pisano con i suoi collaboratori. Una serata davvero speciale, che ha visto partecipare tantissimi giovani atleti.

