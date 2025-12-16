FdI spiana Daniela Preziosi | Meloni fa politica tu fai ridere

Durante l'evento di Atreju, Fratelli d'Italia, si sono susseguiti attacchi e confronti tra politici e opinionisti, in particolare nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La discussione si è infiammata con dichiarazioni che hanno acceso il dibattito pubblico, evidenziando le tensioni e le diverse posizioni all'interno del panorama politico italiano.

A Omnibus era ospite Daniela Preziosi. La firma del Domani, interpellata sul discorso del premier, ha accusato Giorgia Meloni di fare "cabaret". "Quello di Meloni ad Atreju era cabaret - ha detto Daniela Preziosi -. Lei è stata molto brava nel cabaret perché lei è effettivamente è molto brava e molto efficace. Meglio che il centrosinistra si attrezzi, non so se vorrà metterci un comico. Però Giorgia Meloni lì era a casa sua nel suo comiziaccio.

Il retroscena di Daniela Preziosi: Draghi non ha tempo, da luglio in poi parlamento sarà meno ...

FdI, la direzione nazionale. Arianna Meloni: «Al fianco di Giorgia». Daniela Santanchè rilancia: «Andiamo avanti uniti» - «Orgogliosi del percorso che stiamo facendo e della fiducia che ogni giorno gli italiani ci dimostrano. ilmessaggero.it

David Parenzo a Daniela Preziosi: "Ti faccio riascoltare come Trump c'ha trattato", "È proprio necessario? Un altro schiaffone..." - Daniela Preziosi (Domani) a David Parenzo: "È proprio necessario riascoltare Trump? la7.it

