L'articolo analizza le tensioni tra Fratelli d'Italia e le opposizioni di sinistra, evidenziando le polemiche legate al manifesto

© Liberoquotidiano.it - FdI contro il manifesto: "La dignità della nazione", comunisti spianati

Compagni alla canna del gas. Un continuo rosicare, a sinistra. Un continuo spararla sempre più grosso. Nel mirino ci sono sempre Giorgia Meloni, FdI e le "destre" in generale. Soprattutto dopo Atreju e l'infuocato intervento di chiusura del premier. Dunque, eccoci all'ultimo capitolo del rosicamento, all'ultima sparata ipertrofica. Si tratta di un titolo de il manifesto, il quotidiano comunista, titolo di un articolo in cui si parla proprio della kermesse di Fratelli d'Italia che si è chiusa la scorsa domenica. "Credere, obbedire e battere le mani. La lezione di Atreju": così il manifesto. Ovvio e stucchevole il riferimento al motto fascista " credere, obbedire e combattere ", con l'ultimo lemma sostituito da "battere le mani", come se il pubblico di Atreju fosse una massa acritica di pecoroni che si trovava là soltanto a battere forzatamente le mani, appunto. Liberoquotidiano.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dossier di FdI contro la Cgil. Lollobrigida: “Solo pensionati” - È il primo sindacato per numero di pensionati, hanno tanto tempo per manifestare». repubblica.it

La proposta di FdI contro il separatismo islamico: "No al velo integrale" - Il partito, infatti, ha presentato alla Camera con la deputata Sara Kelany una proposta di legge, sottoscritta anche dal capogruppo Galeazzo Bignami e dal deputato ... iltempo.it

“Con amore ne danno il triste annuncio”: una frase potente, che lacera il cuore. La dolcezza di Sofia raccontata nel testo più emozionante e struggente che sia mai stato scritto su un manifesto, da una famiglia che soffre con dignità il proprio immenso dolore e l - facebook.com facebook

25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. #UNIBAS aderisce all’iniziativa promossa dalla Consigliera di Parità: un Manifesto che invita a difendere il diritto alla dignità, alla libertà e alla sicurezza di ogni perso x.com