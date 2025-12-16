FC 26 si rinnova l’Obiettivo Live | Punti Rush

In EA Sports FC 26, torna l’Obiettivo Live con nuove sfide settimanali. Questa volta, l’attenzione è rivolta a “Punti Rush”, un obiettivo che richiede ai giocatori di completare specifiche attività per ottenere premi e avanzare nel gioco. Scopriamo insieme i passaggi necessari per completare questa sfida e massimizzare i tuoi punti.

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 26! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Punti Rush. Questo obiettivo si rinnova ogni settimana! Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush. Completa i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere punti Rush! Numero di incarichi da completare: 5. Premi finale: 2x 82+ Rare Gold Players Pack Non scambiab.. 1 – 2.500 Punti Rush. Ottieni 2.500 punti Rush questa settimana.. Premio: 1x Pacc. 1 gioc. oro raro 81+ Non scambiab.. 2 – 10.000 Punti Rush. Ottieni 10.000 punti Rush questa settimana.. Premio: 1x Pacc.

