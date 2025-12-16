FC 26 SBC POTM LIGUE 1 | Florian Thauvin 87 OVR – Trequartista Francese d’Élite!

Scopri come ottenere Florian Thauvin, il Trequartista francese d'élite con valutazione 87 OVR, attraverso la SBC POTM Ligue 1. La sfida è disponibile per un periodo limitato, offrendo l'opportunità di aggiungere un giocatore di grande livello alla tua squadra. Ecco tutte le informazioni per sbloccare il Giocatore del Mese di Novembre.

È disponibile la SBC per sbloccare Florian Thauvin Giocatore del Mese (POTM) di Novembre della Ligue 1. Il trequartista francese riceve una carta molto interessante, con statistiche offensive bilanciate e un notevole 90 di Dribbling. Durata: 28 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x POTM Ligue 1 Florian Thauvin 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 87 OVR CAM, ST 3 4 Attaccante ombra, 10 vecchia scuola DRI 90, TIR 89, PAS 88, VEL 85 Le 2 Sfide da Completare. La SBC richiede solo due rose con requisiti di rating accessibili (84 e 86), rendendo Thauvin un POTM relativamente economico. Imiglioridififa.com

