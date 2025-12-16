FC 26 SBC POTM LIGUE 1 | Florian Thauvin 87 OVR – Trequartista Francese d’Élite!

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri come ottenere Florian Thauvin, il Trequartista francese d'élite con valutazione 87 OVR, attraverso la SBC POTM Ligue 1. La sfida è disponibile per un periodo limitato, offrendo l'opportunità di aggiungere un giocatore di grande livello alla tua squadra. Ecco tutte le informazioni per sbloccare il Giocatore del Mese di Novembre.

fc 26 sbc potm ligue 1 florian thauvin 87 ovr 8211 trequartista francese d8217201lite

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC POTM LIGUE 1: Florian Thauvin (87 OVR) – Trequartista Francese d’Élite!

È disponibile la SBC per sbloccare Florian Thauvin Giocatore del Mese (POTM) di Novembre della Ligue 1. Il trequartista francese riceve una carta molto interessante, con statistiche offensive bilanciate e un notevole 90 di Dribbling. Durata: 28 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x POTM Ligue 1 Florian Thauvin 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 87 OVR CAM, ST 3 4 Attaccante ombra, 10 vecchia scuola DRI 90, TIR 89, PAS 88, VEL 85 Le 2 Sfide da Completare. La SBC richiede solo due rose con requisiti di rating accessibili (84 e 86), rendendo Thauvin un POTM relativamente economico. Imiglioridififa.com

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Everyone is overlooking this INSANE POTM SBC

Video Everyone is overlooking this INSANE POTM SBC

fc 26 sbc potmFC 26: Thauvin Ligue 1 POTM SBC - Cheapest Solution & Card Review - Get the cheapest SBC solution and review his incredible stats, including Press Proven+ and Finesse Shot PlayStyles. realsport101.com

fc 26 sbc potmFC 26 SBC POTM LIGA F: Claudia Pina (87 OVR) – Attaccante del Barcellona con 5 Stelle Piede Debole! - È disponibile la SBC per sbloccare la Player of the Month della Liga F per novembre: l'attaccante del Barcellona Claudia Pina (87 OVR). imiglioridififa.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.