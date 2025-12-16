FC 26 Nuova Evoluzione | Consegna espressa – Il Maestro degli Assist Package Delivery

L'Evoluzione “Consegna espressa” per FC 26 Nuova Evoluzione consente di migliorare rapidamente le prestazioni dei giocatori specializzati in cross e visione di gioco. Disponibile come opzione a pagamento e ripetibile in 21 giorni, questa evoluzione potenzia i centrocampisti, esterni e terzini, portando al massimo le statistiche di passaggio e offrendo un vantaggio strategico nelle partite.

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Consegna espressa – Il Maestro degli Assist (Package Delivery) È disponibile l'Evoluzione "Consegna espressa" (21 giorni), una EVO a pagamento e ripetibile, ideale per potenziare centrocampisti, esterni o terzini che eccellono nel cross e nella visione di gioco, portando diverse statistiche di passaggio al massimo. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. Costo: Non specificato, ma generalmente le EVO che non indicano un costo sono a pagamento (Crediti o FC Points).. Restrizioni: Non portieri.. Ripetibile: Sì (2 volte totali).. Requisiti: GEN max: 84 OVR.. N° stili di gioco max: 10. I Miglioramenti Totali (Focus su Visione e Cross). Questa EVO è perfetta per chi cerca di trasformare un giocatore in un assist-man d'élite, garantendo tre statistiche chiave al massimo valore di 90.

