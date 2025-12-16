FC 26 Nuova Evoluzione | Consegna espressa – Il Maestro degli Assist Package Delivery

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Evoluzione “Consegna espressa” per FC 26 Nuova Evoluzione consente di migliorare rapidamente le prestazioni dei giocatori specializzati in cross e visione di gioco. Disponibile come opzione a pagamento e ripetibile in 21 giorni, questa evoluzione potenzia i centrocampisti, esterni e terzini, portando al massimo le statistiche di passaggio e offrendo un vantaggio strategico nelle partite.

fc 26 nuova evoluzione consegna espressa 8211 il maestro degli assist package delivery

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Consegna espressa – Il Maestro degli Assist (Package Delivery)

È disponibile l’EvoluzioneConsegna espressa” (21 giorni), una EVO a pagamento e ripetibile, ideale per potenziare centrocampisti, esterni o terzini che eccellono nel cross e nella visione di gioco, portando diverse statistiche di passaggio al massimo. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. Costo: Non specificato, ma generalmente le EVO che non indicano un costo sono a pagamento (Crediti o FC Points).. Restrizioni: Non portieri.. Ripetibile: Sì (2 volte totali).. Requisiti: GEN max: 84 OVR.. N° stili di gioco max: 10. I Miglioramenti Totali (Focus su Visione e Cross). Questa EVO è perfetta per chi cerca di trasformare un giocatore in un assist-man d’élite, garantendo tre statistiche chiave al massimo valore di 90. Imiglioridififa.com

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Nuova Evoluzione IN BUONA KOMPAGNIA su FC 26 CHI EVOLVERE

Video Nuova Evoluzione IN BUONA KOMPAGNIA su FC 26 CHI EVOLVERE

fc 26 nuova evoluzioneFC 26 Nuova Evoluzione: In buona Kompagnia – Il Difensore Centrale Perfetto (Keep Good Kompany) - È disponibile l'Evoluzione "In buona Kompagnia" (21 giorni), una EVO che celebra la leggenda belga e trasforma il tuo difensore centrale (DC) in un leader ... imiglioridififa.com

fc 26 nuova evoluzioneFC 26 Nuova Evoluzione: Tiro al bersaglio – Trasforma il Tuo Giocatore in un Cecchino! (Shots Fired) - È disponibile la nuova Evoluzione "Tiro al bersaglio" (21 giorni), gratuita e ripetibile, che permette di potenziare in modo significativo tutte le ... imiglioridififa.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.