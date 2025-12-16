Favoriva l' immigrazione clandestina arrestato 47enne trafficante eritreo

La Polizia di Bergamo ha arrestato un uomo di 47 anni di origine eritrea, residente a Milano, con l'accusa di favorire l'immigrazione clandestina e di aver prodotto documenti falsi per l'espatrio, nel contesto del flusso migratorio dall'Africa orientale. L'operazione rientra nelle attività di contrasto al fenomeno migratorio illegale proveniente dalla regione del Corno d'Africa.

BERGAMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un uomo di origine eritrea residente a Milano, 47 anni, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e concorso nella produzione di documenti falsi validi per l'espatrio, nell'ambito del fenomeno migratorio proveniente dalla regione dell'Africa-orientale, cosidetto “corno d'africa”. L'arresto al termine di una attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, avviata dalla locale squadra mobile insieme ai poliziotti dell'Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Orio al Serio (BG) che, tra maggio e luglio scorsi, hanno arrestato sei diversi eritrei perchè trovati in possesso di documenti falsi apparentemente prodotti in Europa (per lo più carte di identità spagnole, belga, svedesi). Iltempo.it

