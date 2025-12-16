© Iodonna.it - “Father Mother Sister Brother”, il Leone d’oro di Jarmusch arriva in sala

R oma, 16 dic. (askanews) – Arriva nei cinema italiani il 18 dicembre “Father Mother Sister Brother”, il film di Jim Jarmusch che ha vinto il Leone d’Oro alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il lungometraggio del maestro del cinema indipendente americano è costruito come un trittico: tre storie sulle relazioni familiari adulte, tra figli, i loro genitori piuttosto distanti, tra fratelli. Il lungometraggio offre una serie di ritratti intimi, con personaggi osservati senza giudizio, come ha sempre fatto il regista. Tra non detti, dialoghi sospesi, guizzi di ironia, la commedia umana di Jarmush è fatta di sorrisi, malinconia, un gusto del surreale. Iodonna.it

FATHER MOTHER SISTER BROTHER Official Trailer Coming Soon

