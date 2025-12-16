Fasano accende i talenti | Fermenti 2025 tra workshop e live

Fasano si prepara a ospitare Fermenti 2025, un evento dedicato ai talenti emergenti della musica. Tra workshop e performance dal vivo, i giovani artisti avranno l'opportunità di esibirsi e confrontarsi con il pubblico, portando sul palco energia e originalità. Un appuntamento che celebra la creatività e il talento locale, riscoprendo la musica come lingua universale.

A Fasano la musica torna a parlare la lingua di casa, con giovani artisti pronti a esporsi senza filtri davanti al pubblico. La quarta edizione di Fermenti 2025 cambia pelle, sceglie una formula speciale e mette al centro chi sta costruendo, passo dopo passo, un percorso autentico nel territorio. La special edition: dal concerto al . Mercoledì 17 dicembre 2025, al Ciaia Lab – Laboratorio Urbano di Fasano, torna "Fermenti – Musica a Km Zero", il festival dedicato ai talenti musicali del territorio.

Fasano, torna “Fermenti 2025”: musica a km zero e grandi talenti in una special edition - FASANO – È tutto pronto per la quarta edizione di “Fermenti 2025 – Musica a km zero – Special edition”, il festival dedicato ai talenti musicali del territorio che si conferma un unicum nel panorama d ... giornaledipuglia.com

