Familia escluso da candidati a Oscar

16 dic 2025
21.29 Il film di Francesco Costabile"Familia" non è entrato nella lista dei 15 film internazionali candidati agli Oscar. La lista annunciata dall'Academy: Belén (Argentina), L'Agente Segreto (Brasile), Un Semplice incidente (Francia), Sound of Falling (Germania) Homebound (India), The President's Cake (Iraq), All That's Left of You (Giordania) Sentimental Value (Norvegia), Palestine 36 (Palestina), No Other Choice (Corea del Sud), Sirat (Spagna) Late Shift (Svizzera) e The Voice of Hind Rajab (Tunisia). Servizitelevideo.rai.it

