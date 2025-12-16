Familia delude ma Playing God entra nella shortlist per gli Oscar | il corto di Mattia Burani in lista
All’annuncio delle shortlist degli Oscar "Familia" di Francesco Costabile delude, ma l’Italia che fa cinema ha messo a segno un colpo con l’inserimento di Playing God di Mattia Burani nella shortlist dei 15 migliori corti animati. Playing God nella top 15 dei corti animati La saga di sette minuti su un artista tormentato che tenta di plasmare una figura umana dalle proporzioni ideali ma la abbandona. Feedpress.me
Playing God
