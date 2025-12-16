Una famiglia residente nel bosco è finita al centro di un caso diplomatico dopo che le autorità consolari australiane hanno sollevato dubbi sulla gestione del conto corrente associato alla loro situazione. La vicenda ha suscitato interesse e polemiche, portando alla luce questioni legate alla vita isolata e alle implicazioni burocratiche connesse.

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, voci sul conto corrente: "A cosa serve"

La vicenda della famiglia nel bosco è diventata un caso diplomatico dopo che le autorità consolari australiane se ne sono interessate. La storia è quella dei coniugi Nathan e Catherine, da cui il tribunale dei minori dell'Aquila ha deciso di allontanare i tre figli di 6 e 8 anni. I giudici sono arrivati a questa conclusione il 13 novembre scorso dopo aver giudicato inadeguato il casolare nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti in Abruzzo, nel quale i piccoli stavano crescendo. Di lì la decisione di farli trasferire in una struttura protetta a Vasto, dove si trovano tuttora. Lì c'è anche la mamma, che però avrebbe la possibilità di vedere i figli solo durante i pasti. Liberoquotidiano.it

Famiglia nel bosco, parla il Tutore dei bambini - Porta a porta 27/11/2025

Famiglia nel bosco, i bimbi torneranno a casa per Natale? Il conto corrente in Australia, le criticità e il periodo di osservazione: cosa sappiamo - Una vicenda che ha scatenato riflessioni e polemiche per ormai più di un mese si sta avvicinando alla sua conclusione. msn.com