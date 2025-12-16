Famiglia nel bosco rinviata la decisione della Corte d’Appello | ci sarà tempo fino al 27 gennaio

La Corte d'Appello dell'Aquila ha rinviato la decisione sul ricorso presentato dalla coppia anglo-australiana Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i cui tre figli minori sono stati temporaneamente allontanati dal Tribunale per i Minorenni. Il provvedimento, atteso, sarà comunicato entro il 27 gennaio, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi nella vicenda familiare.

