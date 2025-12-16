Famiglia nel bosco oggi l'udienza in Corte d'Appello | cosa dicono le relazioni presentate ai giudici
Oggi la Corte d’Appello dell’Aquila si pronuncerà sull’udienza relativa al caso della famiglia Trevallion, coinvolta in una disputa sul ricongiungimento con i tre figli. Le relazioni presentate ai giudici sono al centro dell’attenzione, mentre si attende una decisione che potrebbe segnare un punto importante nella vicenda familiare.
La Corte d’Appello dell’Aquila potrebbe decidere entro oggi sul reclamo dei genitori Trevallion per il ricongiungimento con i tre figli. Al vaglio la relazione dei servizi sociali e quella dei legali della famiglia. Fanpage.it
Famiglia nel bosco, oggi il ricorso per far tornare i bambini con i genitori. La Russa: “I giudici decidano entro Natale” - Intanto dalla relazione dell’assistente sociale emergono particolari sulle condizioni dei bambini quando sono stati portati nella casa- quotidiano.net
Famiglia nel bosco: la tutrice dei tre bambini racconta che la figlia maggiore, ancora incapace di leggere, sa scrivere solo il suo nome. Dopo l’allontanamento dalla casa familiare, i minori sono affidati a una casa famiglia, ma il ritorno a casa sembra ancora lon - facebook.com facebook
