Famiglia nel bosco oggi l’udienza d’appello | il possibile ostacolo? L’istruzione parentale
Oggi, 16 dicembre 2025, si svolge l’udienza d’appello legata al caso della famiglia nel bosco, in seguito all’ordinanza del Tribunale dei minori. I legali presenteranno documenti per dimostrare un cambiamento di atteggiamento da parte della famiglia, mentre si discute sul possibile ostacolo rappresentato dall’istruzione parentale.
Oggi, 16 dicembre 2025, si terrà l’udienza d’appello contro l’ordinanza del Tribunale dei minori. Secondo quanto riportato da Sky tg24, i legali consegneranno alla Corte i documenti necessari per dimostrare una variazione di atteggiamento da parte della famiglia. Si sono, infatti, dimostrati disposti a modificare l’abitazione di Palmoli. In aggiunta sono apparsi favorevoli a far frequentare ai figli la scuola e a completare il percorso vaccinale. La Corte d’appello ha, però, tempo fino al 27 gennaio prima di decidere. “Cambio di paradigma” nella condotta genitoriale. Il caso sulla “famiglia nel bosco” è quasi giunto al termine. Metropolitanmagazine.it
