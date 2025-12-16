Famiglia nel bosco oggi il ricorso per far tornare i bambini con i genitori La Russa | I giudici decidano entro Natale

Una vicenda che ha suscitato grande attenzione quella della famiglia nel bosco, con un ricorso urgente per il ritorno dei figli ai genitori. Il caso, al centro di discussioni e decisioni giudiziarie, coinvolge anche le parole dell’assistente sociale e le dichiarazioni di Ignazio La Russa, presidente del Senato, che auspica una risoluzione entro Natale.

Chieti, 16 dicembre 2025 – Il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale per i minori, le parole dell’ assistente sociale e l’appello del presidente del senato, Ignazio La Russa sulla vicenda che ha coinvolto quella che ormai è diventata per tutti “la famiglia nel bosco ”. La "famiglia nel bosco" accetta una nuova casa, la firma di papa' Nathan Il ricorso in Corte d’Appello. Oggi in Corte d'Appello si svolgerà un'udienza (prettamente documentale): i giudici sono chiamati a pronunciarsi sul reclamo proposto dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas contro l' ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che, il 20 novembre scorso, ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale per Nathan e Catherine, con il contestuale trasferimento dei tre bambini in una casa-famiglia a Vasto. Quotidiano.net

