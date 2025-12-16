Famiglia nel bosco oggi il ricorso per far tornare i bambini con i genitori La Russa | I giudici decidano entro Natale
Una vicenda che ha suscitato grande attenzione quella della famiglia nel bosco, con un ricorso urgente per il ritorno dei figli ai genitori. Il caso, al centro di discussioni e decisioni giudiziarie, coinvolge anche le parole dell’assistente sociale e le dichiarazioni di Ignazio La Russa, presidente del Senato, che auspica una risoluzione entro Natale.
Chieti, 16 dicembre 2025 – Il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale per i minori, le parole dell’ assistente sociale e l’appello del presidente del senato, Ignazio La Russa sulla vicenda che ha coinvolto quella che ormai è diventata per tutti “la famiglia nel bosco ”. La "famiglia nel bosco" accetta una nuova casa, la firma di papa' Nathan Il ricorso in Corte d’Appello. Oggi in Corte d'Appello si svolgerà un'udienza (prettamente documentale): i giudici sono chiamati a pronunciarsi sul reclamo proposto dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas contro l' ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che, il 20 novembre scorso, ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale per Nathan e Catherine, con il contestuale trasferimento dei tre bambini in una casa-famiglia a Vasto. Quotidiano.net
Famiglia nel bosco sì a vaccini e doposcuola per i tre figli - Vita in diretta 11122025
Famiglia nel bosco, oggi il ricorso per far tornare i bambini con i genitori. La Russa: “I giudici decidano entro Natale” - Intanto dalla relazione dell’assistente sociale emergono particolari sulle condizioni dei bambini quando sono stati portati nella casa- quotidiano.net
Famiglia nel bosco, per il reclamo in Corte d'Appello oggi 'udienza' solo documentale - Una giornata come le altre in Tribunale all'Aquila, nessuna troupe a presidiare l'ingresso. ansa.it
Famiglia nel bosco: la tutrice dei tre bambini racconta che la figlia maggiore, ancora incapace di leggere, sa scrivere solo il suo nome. Dopo l’allontanamento dalla casa familiare, i minori sono affidati a una casa famiglia, ma il ritorno a casa sembra ancora lon - facebook.com facebook
Caso “famiglia nel bosco”: la Lega propone un contributo economico per chi sceglie l’istruzione parentale x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.