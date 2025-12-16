Famiglia nel bosco nessuna decisione | il dramma e il pesantissimo sospetto sulle toghe
La Corte di Appello dell'Aquila ha preso tempo sulla vicenda della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, coinvolta in un caso di sospensione della potestà genitoriale e allontanamento dei figli minori. La decisione segue il ricorso presentato dai legali dei genitori contro le misure adottate dal Tribunale per i Minorenni, suscitando sospetti e tensioni.
La Corte di Appello dell'Aquila si è riservata la decisione in merito al ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e l'allontanamento dei loro tre figli minori e la loro collocazione in un centro protetto alla presenza della madre, decisa dal Tribunale per i Minorenni. Il collegio ha adottato questa decisione al termine della udienza documentale che si è svolta da remoto nel pomeriggio. Il rinvio non è stato ancora comunicato ai legali. Insomma, ancora nessuna decisione. Secondo quanto si apprende da fonti giudiziarie, i legali della famiglia avranno tempo fino alla mezzanotte di oggi, martedì 16 dicembre, per presentare ulteriori memorie difensive. Liberoquotidiano.it
