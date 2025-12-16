Famiglia nel bosco l' appello del presidente del Senato La Russa | I giudici decidano prima di Natale

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso la propria posizione sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli, invitando i giudici a prendere una decisione prima di Natale. L'intervento si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica e politica sulla vicenda, che ha suscitato diverse reazioni e discussioni.

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli. Com'è noto, quasi un mese fa, i giudici del tribunale dei minori dell'Aquila hanno allontanato i tre figli piccoli, disponendone la sistemazione in una casa famgilia di Vasto.Come riporta. Chietitoday.it Alunno deride il prof, lui gli tira un pugno - La Vita in diretta 04112022 Video Alunno deride il prof, lui gli tira un pugno - La Vita in diretta 04112022 Video Alunno deride il prof, lui gli tira un pugno - La Vita in diretta 04112022 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La famiglia nel bosco, la Corte d’appello decide la riunificazione di figli e genitori - Nessuna discussione tra giudici e difesa nel passaggio in secondo grado, solo da oggi una decisione sulle carte inviate dalla difesa. repubblica.it

La Russa, giudici decidano prima di Natale sulla famiglia nel bosco - "Da presidente del Senato mi permetto di fare un appello ai magistrati che stanno decidendo: decidano prima di Natale di modo che la scelta faccia capire a questi ragazzi se passeranno il Natale con i ... ansa.it

Caro Ministro #Valditara, com'è possibile che la "famiglia nel bosco" abbia rispettato l'obbligo scolastico (come sancito dal suo ministero), se i bambini non sanno manco leggere e scrivere Il suo ruolo istituzionale imporrebbe una risposta. La attendo, grazie. - facebook.com facebook

Caso “famiglia nel bosco”: la Lega propone un contributo economico per chi sceglie l’istruzione parentale x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.