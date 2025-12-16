Famiglia nel bosco l' appello del presidente del Senato La Russa | I giudici decidano prima di Natale

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso la propria posizione sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli, invitando i giudici a prendere una decisione prima di Natale. L'intervento si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica e politica sulla vicenda, che ha suscitato diverse reazioni e discussioni.

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli. Com'è noto, quasi un mese fa, i giudici del tribunale dei minori dell'Aquila hanno allontanato i tre figli piccoli, disponendone la sistemazione in una casa famgilia di Vasto.Come riporta. Chietitoday.it

