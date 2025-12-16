Famiglia nel bosco l' allontanamento dei figli dai genitori era necessario? I legali | Criteri emergenza mancati Cosa è emerso

L'allontanamento dei figli dalla famiglia che vive nel bosco di Palmoli ha suscitato discussioni sulla necessità di tale intervento. I legali contestano l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, evidenziando la mancanza di criteri di emergenza. Ecco cosa è emerso nel caso dei tre minori collocati in casa famiglia.

La famiglia che vive nel bosco di Palmoli, i cui tre figli minori sono stati collocati in casa famiglia, contesta l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila. Gli avvocati dei. Leggo.it

