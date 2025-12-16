Famiglia nel bosco l' allontanamento dei figli dai genitori era necessario? I legali | Criteri emergenza mancati Cosa è emerso
L'allontanamento dei figli dalla famiglia che vive nel bosco di Palmoli ha suscitato discussioni sulla necessità di tale intervento. I legali contestano l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, evidenziando la mancanza di criteri di emergenza. Ecco cosa è emerso nel caso dei tre minori collocati in casa famiglia.
La famiglia che vive nel bosco di Palmoli, i cui tre figli minori sono stati collocati in casa famiglia, contesta l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila. Gli avvocati dei.
Famiglia nel bosco, la tutrice I bimbi non sanno leggere, la più grande scrive solo il suo nome
Famiglia nel bosco, l'allontanamento dei figli dai genitori era necessario? I legali: «Criteri emergenza mancati». Cosa è emerso - La famiglia che vive nel bosco di Palmoli, i cui tre figli minori sono stati collocati in casa famiglia, contesta l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila.
Famiglia nel bosco, l'assistente sociale parla di "imbarazzo e diffidenza" dei figli verso altri minori - I figli della famiglia nel bosco proverebbero "imbarazzo e diffidenza" nei rapporti con gli altri minori ospiti della struttura che li ospita
Famiglia nel bosco, oggi il nodo in Corte d'Appello: cosa c'è nella relazione e cosa chiedono i genitori
Caso "famiglia nel bosco": la Lega propone un contributo economico per chi sceglie l'istruzione parentale
