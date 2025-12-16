Famiglia nel bosco la figlia Utopia Rose | Ci piace stare insieme non vorrei andare a scuola con altri bambini

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre si attende la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila sul caso della famiglia nel bosco, emergono le parole di Utopia Rose, una dei figli, che ha espresso il suo amore per il tempo trascorso con i genitori e il rifiuto di andare a scuola con altri bambini.

famiglia nel bosco la figlia utopia rose ci piace stare insieme non vorrei andare a scuola con altri bambini

© Tpi.it - Famiglia nel bosco, la figlia Utopia Rose: “Ci piace stare insieme, non vorrei andare a scuola con altri bambini”

Mentre è attesa la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila, che dovrà tornare sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco per decidere sul reclamo presentato dai legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la sospensione della responsabilità genitoriale, emergono le parole che una dei tre figli della coppia, Utopia Rose, ha rilasciato ai giudici lo scorso 28 ottobre. “Non vado a scuola, studio a casa. A me piace così, non vorrei andare in un istituto con altri bambini” ha affermato la bambina di otto anni che poi ha raccontato quella che era la quotidianità familiare. “Nella nostra casa, che tutti chiamiamo Amilia, abbiamo stufe a legna e c’è sempre molto caldo. Tpi.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

LYON MOSTRA LA FACCIA DI CICO IN UN VIDEO

Video LYON MOSTRA LA FACCIA DI CICO IN UN VIDEO

famiglia bosco figlia utopiaNathan Trevallion e Catherine Birmingham. Credit: Screenshot da "La Vita in Diretta", in onda su Rai 1 - Mentre è attesa la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila, che dovrà tornare sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco per decidere sul reclamo presentato dai legali di Nathan Trevallion e ... tpi.it

famiglia bosco figlia utopiaFamiglia nel bosco, la figlia Utopia Rose: «Perché non vorrei andare in una scuola». Il conto in banca dei bambini e cosa dicono gli assistenti sociali - Oggi i giudici della corte d'Appello dell'Aquila dovranno decidere sul reclamo degli avvocati dei genitori contro il trasferimento dei bambini in una comunità protetta. open.online

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.