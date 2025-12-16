Famiglia nel bosco la figlia Utopia Rose | Ci piace stare insieme non vorrei andare a scuola con altri bambini
Mentre si attende la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila sul caso della famiglia nel bosco, emergono le parole di Utopia Rose, una dei figli, che ha espresso il suo amore per il tempo trascorso con i genitori e il rifiuto di andare a scuola con altri bambini.
Mentre è attesa la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila, che dovrà tornare sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco per decidere sul reclamo presentato dai legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la sospensione della responsabilità genitoriale, emergono le parole che una dei tre figli della coppia, Utopia Rose, ha rilasciato ai giudici lo scorso 28 ottobre. “Non vado a scuola, studio a casa. A me piace così, non vorrei andare in un istituto con altri bambini” ha affermato la bambina di otto anni che poi ha raccontato quella che era la quotidianità familiare. “Nella nostra casa, che tutti chiamiamo Amilia, abbiamo stufe a legna e c’è sempre molto caldo. Tpi.it
LYON MOSTRA LA FACCIA DI CICO IN UN VIDEO
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Credit: Screenshot da "La Vita in Diretta", in onda su Rai 1 - Mentre è attesa la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila, che dovrà tornare sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco per decidere sul reclamo presentato dai legali di Nathan Trevallion e ... tpi.it
Famiglia nel bosco, la figlia Utopia Rose: «Perché non vorrei andare in una scuola». Il conto in banca dei bambini e cosa dicono gli assistenti sociali - Oggi i giudici della corte d'Appello dell'Aquila dovranno decidere sul reclamo degli avvocati dei genitori contro il trasferimento dei bambini in una comunità protetta. open.online
Famiglia nel bosco: la tutrice dei tre bambini racconta che la figlia maggiore, ancora incapace di leggere, sa scrivere solo il suo nome. Dopo l’allontanamento dalla casa familiare, i minori sono affidati a una casa famiglia, ma il ritorno a casa sembra ancora lon - facebook.com facebook
Caso “famiglia nel bosco”: la Lega propone un contributo economico per chi sceglie l’istruzione parentale x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.