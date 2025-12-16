Mentre si attende la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila sul caso della famiglia nel bosco, emergono le parole di Utopia Rose, una dei figli, che ha espresso il suo amore per il tempo trascorso con i genitori e il rifiuto di andare a scuola con altri bambini.

Famiglia nel bosco, la figlia Utopia Rose: "Ci piace stare insieme, non vorrei andare a scuola con altri bambini"

Mentre è attesa la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila, che dovrà tornare sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco per decidere sul reclamo presentato dai legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la sospensione della responsabilità genitoriale, emergono le parole che una dei tre figli della coppia, Utopia Rose, ha rilasciato ai giudici lo scorso 28 ottobre. “Non vado a scuola, studio a casa. A me piace così, non vorrei andare in un istituto con altri bambini” ha affermato la bambina di otto anni che poi ha raccontato quella che era la quotidianità familiare. “Nella nostra casa, che tutti chiamiamo Amilia, abbiamo stufe a legna e c’è sempre molto caldo. Tpi.it

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.