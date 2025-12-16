Famiglia nel bosco i bambini possono tornare a casa? Attesa per l' udienza Decisione non scontata per i giudici | quali sono i motivi

Oggi si tiene un'udienza decisiva per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana coinvolta in una delicata vicenda familiare. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila si pronuncerà sulla possibilità di far tornare i bambini nella loro famiglia, valutando motivi complessi e non scontati che influenzeranno il futuro dei piccoli.

La giornata di oggi vede un'udienza cruciale per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana cui il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha sospeso la patria.

