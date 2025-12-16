Famiglia nel bosco di Palmoli i legali contestano l’ordinanza | Nessuna emergenza misura sproporzionata

I legali della famiglia residente nel bosco di Palmoli contestano l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che ha sospeso la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento in casa famiglia dei tre figli minori. Secondo gli avvocati, non sussiste un’emergenza e la misura adottata risulta sproporzionata rispetto alla situazione.

I legali della famiglia che vive nel bosco di Palmoli tornano a contestare l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento in casa famiglia dei tre figli minori. Secondo quanto appreso dall’Ansa, gli avvocati. Chietitoday.it

famiglia bosco palmoli legaliFamiglia nel bosco, l'allontanamento dei figli dai genitori era necessario? I legali: «Criteri emergenza mancati». Cosa è emerso - La famiglia che vive nel bosco di Palmoli, i cui tre figli minori sono stati collocati in casa famiglia, contesta l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila. msn.com

famiglia bosco palmoli legaliFamiglia nel bosco, oggi l’udienza in Corte d’Appello: cosa dicono le relazioni presentate ai giudici - La Corte d’Appello dell’Aquila potrebbe decidere entro oggi sul reclamo dei genitori Trevallion per il ricongiungimento con i tre figli ... fanpage.it

