Famiglia nel bosco di Palmoli i legali contestano l’ordinanza | Nessuna emergenza misura sproporzionata

I legali della famiglia residente nel bosco di Palmoli contestano l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che ha sospeso la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento in casa famiglia dei tre figli minori. Secondo gli avvocati, non sussiste un’emergenza e la misura adottata risulta sproporzionata rispetto alla situazione.

I legali della famiglia che vive nel bosco di Palmoli tornano a contestare l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento in casa famiglia dei tre figli minori. Secondo quanto appreso dall'Ansa, gli avvocati.

