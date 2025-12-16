Famiglia nel bosco Corte d’Appello rinvia decisione su ritorno figli a casa tempo fino al 27 gennaio legali | Violata convenzione ONU

La Corte d’Appello ha rinviato al 27 gennaio la decisione sul ritorno dei figli alla famiglia nel bosco, con un termine di 60 giorni per il giudizio sul ricorso presentato il 27 novembre. Nel frattempo, i genitori trascorreranno il Natale separati dai figli, mentre si discute se siano state violate le norme della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

I giudici hanno 60 giorni di tempo per prendere una decisione sul ricorso, che è stato presentato il 27 novembre scorso, ma intanto, i due genitori dovranno passare il Natale senza i loro figli

