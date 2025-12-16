Famiglia nel bosco arriva la svolta? Cosa si vocifera

Tra speranze e attese, la famiglia Birmingham - Trevallion si trova a un passo da una possibile svolta. Il casolare nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, rimane ancora in costruzione, ma l’atmosfera natalizia porta con sé un senso di rinnovamento e aspettative di cambiamento.

Ci sperano, i Birmingham - Trevallion. D’altronde è quasi Natale, anche se il loro casolare nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, è ancora semi vuoto. Babbo Nathan si è detto disposto ad adeguarlo, ad aggiungere gli infissi e a metterci il bagno: ha fatto qualcosina in più, ha accettato l’offerta di un ristoratore teatino, Armando Carusi, e, ipotizzando che i lavori dureranno almeno tre mesi, ha acconsentito a trasferirsi in una casa messa a disposizione da quest’ultimo per tutto il periodo che sarà necessario. Lui, assieme all’intera sua (ormai famosissima) famiglia. È la storia infinita, la vicenda mezza favola e mezzo (ossia dall’apprendimento spontaneo, senza programmi o lezioni o test) a un modello di homeschooling (che prevede un insegnante “a domicilio” e un piano scolastico definito e su misura ma in sintonia con quelli istituzionali). Liberoquotidiano.it

Disposto l'allontanamento dei bimbi dalla famiglia che vive nel bosco - Ore 14 del 21/11/2025

