Famiglia del bosco rinviata decisione

La Corte d'Appello dell'Aquila ha rinviato al 18 luglio la decisione sul ricorso presentato dalla

18.07 La Corte d'Appello dell'Aquila si è riservata la decisione in merito al ricorso presentato dai legali della "famiglia del bosco" di Palmoli contro la sospensione della podestà genitoriale. La decisione è stata rinviata al termine dell'udienza documentale che si è svolta da remoto. La podestà genitoriale era stata sospesa a Nathan e Catherine ed era stato deciso l'allontanamento dei loro 3 figli minori dalla "casa del bosco" e la loro collocazione in un centro protetto alla presenza della madre. Servizitelevideo.rai.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Famiglia nel bosco decisione rinviata, i figli restano in casa-famiglia - Porta a porta 04122025

Video Famiglia nel bosco decisione rinviata, i figli restano in casa-famiglia - Porta a porta 04122025 Video Famiglia nel bosco decisione rinviata, i figli restano in casa-famiglia - Porta a porta 04122025

Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva. Rinviata la decisione sul ricorso dei genitori - L'assistente sociale: 'Non in discussione scelta di vita, ma tutela diritto all'infanzia' (ANSA) ... ansa.it