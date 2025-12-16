Famiglia bosco Corte Appello dell’Aquila si riversa su decisione

La Corte di Appello dell’Aquila ha esaminato il ricorso presentato contro la sospensione della potestà genitoriale di una famiglia residente in un bosco di Palmoli, Chieti. La decisione, presa dal Tribunale minorile, è ora oggetto di valutazione da parte della corte, che si è riservata sulla questione.

© Lapresse.it - Famiglia bosco, Corte Appello dell’Aquila si riversa su decisione La Corte di Appello dell’Aquila si è riservata in merito al ricorso contro la sospensione della potestà genitoriale, decisa dal Tribunale minorile, sulla famiglia che viveva isolata in un bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Nathan e Catherine Trevallion Birmingham restano in attesa di capire cosa succederà. I tre figli della coppia al momento sono ospitati in una struttura a Vasto mentre si rincorrono ricorsi e relazioni degli assistenti sociali che per i bambini oltre a parlare di necessità di tutela dei ‘diritti all’infanzia’ nei rapporti evidenziano ‘igiene personale scarsa e insufficiente” per i piccoli, sottolineando che “le modalità di allontanamento” sono state “tese a non generare nei bimbi alcun trauma”. Lapresse.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Famiglia nel bosco la proposta del sindaco sull'istruzione - Storie italiane 16122025 Video Famiglia nel bosco la proposta del sindaco sull'istruzione - Storie italiane 16122025 Video Famiglia nel bosco la proposta del sindaco sull'istruzione - Storie italiane 16122025 Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello rinvia la decisione. gli avvocati: «Violata la convenzione Onu» - La Corte di Appello dell'Aquila si è riservata la decisione in merito al ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione ... msn.com

Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva. Rinviata la decisione sul ricorso dei genitori - L'assistente sociale: 'Non in discussione scelta di vita, ma tutela diritto all'infanzia' (ANSA) ... ansa.it

Potrebbe essere oggi il giorno decisivo per la vicenda della "famiglia nel bosco" - facebook.com facebook

Caso “famiglia nel bosco”: la Lega propone un contributo economico per chi sceglie l’istruzione parentale x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.