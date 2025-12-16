Falsi carabinieri derubano anziani anche a Monreale | smantellata banda criminale

Una banda di falsi carabinieri ha colpito anche Monreale, derubando anziani con metodi truffaldini. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato allo smantellamento della gang criminale, responsabile di numerosi raggiri nelle zone interessate.

Anche Monreale tra le città colpite dalla banda di truffatori specializzati in raggiri ai danni degli anziani. Questa mattina i carabinieri del Comando provinciale di Genova hanno eseguito 21 misure cautelari che hanno coinvolto un’organizzazione criminale ramificata su otto province italiane. L’operazione ha portato all’arresto di 15 persone finite in carcere, due ai domiciliari e . L'articolo proviene da Monreale Live. Monrealelive.it

