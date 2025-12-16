Fallout Shelter la Stagione | Viva New Vegas è ora disponibile su dispositivi mobili e su Steam

Fallout Shelter: La Stagione - Viva New Vegas è ora disponibile su dispositivi mobili e Steam. Dopo dieci anni dal lancio e oltre 230 milioni di download, Bethesda Games Studio amplia il supporto al gioco con questa nuova stagione, offrendo ai giocatori contenuti aggiornati e un’esperienza rinnovata nel mondo di Fallout Shelter.

A dieci anni dal lancio e con più di 230 milioni di download su tutte le piattaforme, il supporto di Bethesda Games Studio a Fallout Shelter continua con l'uscita della prima stagione del gioco, disponibile ora su dispositivi mobili e Steam. Ispirate agli esperimenti della Vault-Tec, le stagioni sono il più grande aggiornamento dall'introduzione di nuove missioni nel 2016, e aggiungono Vault a tempo limitato completamente separati dal Vault originale. Ogni stagione, accessibile a tutti i giocatori di Shelter, avrà un tema unico, con nuove sfide da completare e ricompense da ottenere. La stagione di debutto, Viva New Vegas, trae ispirazione dalla nuova serie TV di Fallout su Amazon Prime.

