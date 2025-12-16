Fallout 2 recensione | i primi tre episodi sono un' ottima premessa e promessa

Fallout 2 si presenta come una stagione promettente, con i primi tre episodi che offrono una solida introduzione e una forte promessa di qualità. In questa anteprima, analizziamo le prime puntate, evidenziando le potenzialità e le aspettative per il resto della serie. Un inizio che lascia ben sperare per gli appassionati e gli amanti del genere.

Abbiamo visto in anteprima i primi tre episodi della seconda stagione, e pur non potendo ancora giudicarla nel suo complesso, fanno prevedere ottime cose. Su Prime Video. È un fatto assodato. La prima stagione di Fallout la serie Prime Video ideata da Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet con Jonathan Nolan e Lisa Joy nelle vesti di produttore, è stata un trionfo su tutta la linea. Certo, lo è stata in quella tipica maniera con cui ormai gli streamer ci hanno abituato a far sapere che "qualcosa è andato bene": dicendocelo loro. Distribuendo urbi et orbi comunicati stampa in cui si gioiva a gran voce per i 65 milioni di persone che l'avevano vista nei primi 16 giorni di presenza in piattaforma ad aprile del 2024. Movieplayer.it

