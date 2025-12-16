Fallout 2 | Data di uscita anticipata! Addio al binge-watching

L'attesa per Fallout 2 si intensifica con l'annuncio di una data di uscita anticipata. Dopo circa un anno e mezzo dalla prima stagione dell'adattamento, i fan si preparano a immergersi nuovamente in questo universo post-apocalittico, lasciando alle spalle il binge-watching per vivere nuove avventure.

È passato circa un anno e mezzo dal debutto della prima stagione dell’acclamato adattamento videoludico. Ora, i fan di Fallout stanno per tornare nel mondo post-apocalittico. La seconda stagione di Fallout sta per arrivare su Prime Video, ma mentre c’è una buona notizia sulla data di debutto, c’è un cambiamento significativo nel programma di rilascio degli episodi che tutti i fan dovrebbero conoscere. L’ esplosivo finale della prima stagione ci ha lasciato con molti interrogativi: come si svilupperà la nuova dinamica tra Lucy e il Ghoul? Quale sarà il destino di Maximus dopo il suo ritorno nella Confraternita? Fortunatamente, le risposte sono imminenti. Nerdpool.it

Fallout - Stagione Due | Teaser Trailer | Prime Video

