Fallimento Spal il video dell' avvocato Costantino

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avvocato Costantino analizza la situazione della Spal, coinvolta in un fallimento con un buco di 17 milioni di debiti. Nel video, il legale illustra la posizione di alcuni dei 199 creditori dell'ex società, offrendo una panoramica sulla difficile fase finanziaria e sulle implicazioni legali.

fallimento spal il video dell avvocato costantino

© Ilrestodelcarlino.it - Fallimento Spal, il video dell'avvocato Costantino

Il punto del legale di alcuni dei 199 creditori dell'ex società sul cui bilancio pesa la voragine di 17 milioni di debiti. Ilrestodelcarlino.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Scontro tra Gerevini e il neo presidente Fabio Giordano

Video Scontro tra Gerevini e il neo presidente Fabio Giordano

Fallimento Spal|: Accettata proroga 15 giorni - Per la Spal, il fallimento può attendere: il giudice delegato Stefano Giusberti ha infatti accolto, alla prima udienza, la richiesta di proroga di 15 giorni presentata dai legali della nuova proprietà ... calciomercato.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.