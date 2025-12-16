Fallimento Spal il video dell' avvocato Costantino
L'avvocato Costantino analizza la situazione della Spal, coinvolta in un fallimento con un buco di 17 milioni di debiti. Nel video, il legale illustra la posizione di alcuni dei 199 creditori dell'ex società, offrendo una panoramica sulla difficile fase finanziaria e sulle implicazioni legali.
Scontro tra Gerevini e il neo presidente Fabio Giordano
Fallimento Spal|: Accettata proroga 15 giorni - Per la Spal, il fallimento può attendere: il giudice delegato Stefano Giusberti ha infatti accolto, alla prima udienza, la richiesta di proroga di 15 giorni presentata dai legali della nuova proprietà ... calciomercato.com
SPAL - MAZZA SALTERA' LA PRIMA GARA DEL 2026 Sabato in Coppa out Carbonaro, Mambelli e mister Di Benedetto Il quinto cartellino giallo della stagione, rimediato a Faenza, farà scattare la squalifica per Mazza. Il centrocampista salterà la prima gara d - facebook.com facebook
