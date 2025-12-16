Fai-Flai-Uila Sicilia | Più giornate di lavoro per i forestali fiduciosi sul voto all' ars
Il sindacato Fai-Flai-Uila Sicilia esprime fiducia nell’approvazione di un emendamento alla Finanziaria che aumenterà le giornate di lavoro per i forestali. La misura mira a garantire più occupazione nel settore della protezione ambientale, con l’Assemblea regionale chiamata a votare nei prossimi giorni.
“L’Assemblea regionale voterà nei prossimi giorni l’emendamento alla Finanziaria che incrementa le giornate di garanzia per gli operai forestali, assicurando così ai siciliani più lavoro di Protezione ambientale. Siamo fiduciosi sull’ormai prossimo conseguimento di un obiettivo condiviso con. Messinatoday.it
Il 5 aprile la Giornata SVEGLIAREGIONE! per la riforma forestale in Sicilia
Fai-Flai-Uila Sicilia: “Più giornate di lavoro per gli operai forestali” - PALERMO – “L’Assemblea regionale voterà nei prossimi giorni l’emendamento alla Finanziaria che incrementa le giornate di garanzia per gli operai forestali, assicurando così ai siciliani più lavoro di ... livesicilia.it
Finanziaria Regione, Fai-Flai-Uila: "Fiduciosi su voto Ars per aumento giornate ai forestali"
