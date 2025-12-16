Fabrizio Corona L’Accusa Ad Alfonso Signorini | Il prezzo da pagare per entrare in TV!

Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini di favoritismi e rapporti intimi nel processo di selezione del cast del Grande Fratello. La sua denuncia getta nuova luce sui presunti favoritismi e sulle dinamiche dietro le quinte del noto reality show, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’etica del casting televisivo.

Fabrizio Corona sgancia la bomba su Alfonso Signorini: rapporti intimi e favoritismi dietro il casting del Grande Fratello. Ecco cosa ha raccontato nel suo format Falsissimo. C’è una frase che scuote, che buca lo schermo come un colpo secco: “Se non vai a letto con Alfonso Signorini, non lavori in televisione.” A dirlo non è uno qualunque, ma Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi e oggi “giustiziere mediatico” nel suo format Falsissimo. Il titolo dell’ultima puntata è già un manifesto: Il prezzo del successo. E quello che emerge dal suo racconto è un sistema inquietante, fatto di favoritismi, presunti ricatti sessuali e un potente meccanismo mediatico dietro le quinte del Grande Fratello. Uominiedonnenews.it

