Fabrizio Corona | Io sono notizia in arrivo a gennaio il documentario su Netflix

Netflix ha annunciato un documentario su Fabrizio Corona, “Fabrizio Corona: Io sono notizia”. Uscirà il 9 gennaio, sarà composto da cinque episodi e racconterà vita e carriera dell’ex agente fotografico. La piattaforma ha condiviso sui canali social il trailer, dove si intravedono le prime. Milanotoday.it

