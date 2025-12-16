Fabrizio Corona | Io sono notizia in arrivo a gennaio il documentario su Netflix
A gennaio su Netflix arriverà “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, un documentario in cinque episodi che ripercorre la vita e la carriera dell’ex agente fotografico. La serie offrirà uno sguardo approfondito sulla figura di Corona, tra successi e controversie, fornendo un ritratto completo di uno dei personaggi più discussi del panorama mediatico italiano.
Netflix ha annunciato un documentario su Fabrizio Corona, “Fabrizio Corona: Io sono notizia”. Uscirà il 9 gennaio, sarà composto da cinque episodi e racconterà vita e carriera dell’ex agente fotografico. La piattaforma ha condiviso sui canali social il trailer, dove si intravedono le prime. Milanotoday.it
