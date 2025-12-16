© Ildifforme.it - Fabrizio Corona: esce la docuserie su di lui, ‘Io sono notizia’ | TRAILER

Netflix ha annunciato che il 9 gennaio uscirà la docuserie Io sono notizia che ha per protagonista Fabrizio Corona L'articolo Fabrizio Corona: esce la docuserie su di lui, ‘Io sono notizia’ TRAILER proviene da Il Difforme. Ildifforme.it

Fabrizio Corona io sono notizia Teaser Ufficiale Netflix Italia

Fabrizio Corona “Io sono notizia” su Netflix: a gennaio la docuserie che farà senz’altro discutere - Nato a Catania nel 1974, Fabrizio Corona è figlio di Vittorio Corona, giornalista che ha plasmato l’editoria degli anni 80 con mensili importanti come Moda e King. iodonna.it